طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه النسبي بشأن التعادل الإيجابي الذي انتهت به مواجهة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طاهر أن الظروف المصاحبة للمباراة كانت صعبة، إلا أن الأهلي نجح في الخروج بنتيجة جيدة خارج ملعبه.

الأهلي كان الأقرب للفوز رغم الصعوبات

وأوضح طاهر محمد طاهر أن الأهلي قدّم أداءً قويًا وكان يستحق الفوز بالنظر إلى الفرص المحققة التي سنحت للفريق على مدار اللقاء. وأضاف: “كنا نطمح للعودة بالنقاط الثلاث، خاصة أن الفوز كان سيمنحنا دفعة قوية بعد تعادل يانغ أفريكانز مع شبيبة القبائل، لكن في النهاية التعادل خارج الديار نتيجة مقبولة.”

الضغط الجماهيري على لاعبي الجيش الملكي

وحول تأثير الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب مولاي الحسن، قال طاهر إن لاعبي الأهلي اعتادوا مثل هذه الأجواء في المغرب، مشيرًا إلى أن الضغط الأكبر كان واقعًا على لاعبي الجيش الملكي الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الفوز أمام جماهيرهم من أجل تحسين موقفهم في المجموعة. وأكد: “تعاملنا مع الضغط بشكل طبيعي، بينما كان الجيش الملكي مطالبًا بتحقيق الانتصار لتجنب تعقيد موقفه.”

مواصلة المشوار بثقة نحو التأهل

واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيواصل الأداء بنفس الروح التي ظهر بها في مواجهة اليوم، مع العمل على تحسين بعض الجوانب الفنية لحسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور ربع النهائي. وقال: “لدينا هدف واضح، وهو قطع بطاقة الصعود دون الدخول في حسابات معقدة، وسنقاتل لتحقيق ذلك.”

نتيجة المباراة

وانتهت مباراة الأهلي والجيش الملكي بالتعادل 1-1، حيث سجل محسن بوريكة للفريق المغربي من متابعة لركلة جزاء، قبل أن يدرك محمود تريزيجيه التعادل للأهلي في الشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة في سباق المجموعة



