قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبدالخالق : مواجهة كايزر تشيفز ستكون صعبة على الزمالك
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
رباب الهواري

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه النسبي بشأن التعادل الإيجابي الذي انتهت به مواجهة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. 

وأكد طاهر أن الظروف المصاحبة للمباراة كانت صعبة، إلا أن الأهلي نجح في الخروج بنتيجة جيدة خارج ملعبه.

الأهلي كان الأقرب للفوز رغم الصعوبات

وأوضح طاهر محمد طاهر أن الأهلي قدّم أداءً قويًا وكان يستحق الفوز بالنظر إلى الفرص المحققة التي سنحت للفريق على مدار اللقاء. وأضاف: “كنا نطمح للعودة بالنقاط الثلاث، خاصة أن الفوز كان سيمنحنا دفعة قوية بعد تعادل يانغ أفريكانز مع شبيبة القبائل، لكن في النهاية التعادل خارج الديار نتيجة مقبولة.”

الضغط الجماهيري على لاعبي الجيش الملكي

وحول تأثير الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب مولاي الحسن، قال طاهر إن لاعبي الأهلي اعتادوا مثل هذه الأجواء في المغرب، مشيرًا إلى أن الضغط الأكبر كان واقعًا على لاعبي الجيش الملكي الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الفوز أمام جماهيرهم من أجل تحسين موقفهم في المجموعة. وأكد: “تعاملنا مع الضغط بشكل طبيعي، بينما كان الجيش الملكي مطالبًا بتحقيق الانتصار لتجنب تعقيد موقفه.”

مواصلة المشوار بثقة نحو التأهل

واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيواصل الأداء بنفس الروح التي ظهر بها في مواجهة اليوم، مع العمل على تحسين بعض الجوانب الفنية لحسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور ربع النهائي. وقال: “لدينا هدف واضح، وهو قطع بطاقة الصعود دون الدخول في حسابات معقدة، وسنقاتل لتحقيق ذلك.”

نتيجة المباراة

وانتهت مباراة الأهلي والجيش الملكي بالتعادل 1-1، حيث سجل محسن بوريكة للفريق المغربي من متابعة لركلة جزاء، قبل أن يدرك محمود تريزيجيه التعادل للأهلي في الشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة في سباق المجموعة


 

الاهلي الجيش الملكى دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

ترشيحاتنا

حادث تريلا الصحراوى

أخبار قنا| مصرع شابين فى تصادم بالصحراوى..ماس كهربائى ينهى حياة شاب بأبوتشت

الافتتاح

افتتاح معرض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار تنافسية بالإسماعيلية

مشرحة

تبرعت بأرض لبناء مسجد .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة عجوز نجع حمادى

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد