قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري


غادرت بعثة النادي الأهلي الأراضي المغربية متجهة إلى القاهرة، بعد خوض المواجهة القوية أمام فريق الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 وترأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، حيث استقلت الطائرة الخاصة عقب نهاية اللقاء مباشرة.

تعادل إيجابي يحسم مواجهة الأهلي والجيش الملكي

شهد ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط مباراة مثيرة بين الأهلي والجيش الملكي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي تأخر في النتيجة خلال الشوط الثاني قبل أن ينجح في العودة بهدف جميل سجله محمود حسن تريزيجيه، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج الديار.

الأهلي يعود بنقطة ثمينة ويحافظ على الصدارة
 

بفضل هذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط ليواصل تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد بدأ مشواره في دور المجموعات بقوة بعد الفوز الكبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة المجموعة.

موقف المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية

تضم المجموعة الثانية أربعة فرق هي:

  • الأهلي المصري
  • يانج أفريكانز التنزاني
  • الجيش الملكي المغربي
  • شبيبة القبائل الجزائري

ويأتي الأهلي في الصدارة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل، فيما يطارده يانج أفريكانز الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بينما يأتي الجيش الملكي وشبيبة القبائل خلفهما برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

رحلة العودة واستعدادات المرحلة المقبلة
 

توجهت بعثة الأهلي إلى القاهرة فور انتهاء اللقاء، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة قبل بدء الاستعدادات للمواجهات المقبلة في البطولة القارية.

ويأمل الجهاز الفني في البناء على الأداء الإيجابي خارج الأرض، خاصة بعد إثبات اللاعبين لقدرتهم على العودة في النتيجة والتعامل مع الضغط الجماهيري الكبير في المغرب.

بهذه النتيجة، يواصل الأهلي خطواته بثبات نحو التأهل للدور ربع النهائي، مع الحفاظ على صدارة المجموعة في انتظار الجولات المقبلة


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى الطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

ترشيحاتنا

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

بالصور

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد