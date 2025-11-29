بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور



غادرت بعثة النادي الأهلي الأراضي المغربية متجهة إلى القاهرة، بعد خوض المواجهة القوية أمام فريق الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وترأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، حيث استقلت الطائرة الخاصة عقب نهاية اللقاء مباشرة.

تعادل إيجابي يحسم مواجهة الأهلي والجيش الملكي

شهد ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط مباراة مثيرة بين الأهلي والجيش الملكي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي تأخر في النتيجة خلال الشوط الثاني قبل أن ينجح في العودة بهدف جميل سجله محمود حسن تريزيجيه، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج الديار.

الأهلي يعود بنقطة ثمينة ويحافظ على الصدارة



بفضل هذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط ليواصل تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد بدأ مشواره في دور المجموعات بقوة بعد الفوز الكبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة المجموعة.

موقف المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية

تضم المجموعة الثانية أربعة فرق هي:

الأهلي المصري

يانج أفريكانز التنزاني

الجيش الملكي المغربي

شبيبة القبائل الجزائري

ويأتي الأهلي في الصدارة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل، فيما يطارده يانج أفريكانز الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بينما يأتي الجيش الملكي وشبيبة القبائل خلفهما برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

رحلة العودة واستعدادات المرحلة المقبلة



توجهت بعثة الأهلي إلى القاهرة فور انتهاء اللقاء، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة قبل بدء الاستعدادات للمواجهات المقبلة في البطولة القارية.

ويأمل الجهاز الفني في البناء على الأداء الإيجابي خارج الأرض، خاصة بعد إثبات اللاعبين لقدرتهم على العودة في النتيجة والتعامل مع الضغط الجماهيري الكبير في المغرب.

بهذه النتيجة، يواصل الأهلي خطواته بثبات نحو التأهل للدور ربع النهائي، مع الحفاظ على صدارة المجموعة في انتظار الجولات المقبلة



