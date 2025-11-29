قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي

الأهلي
الأهلي

عادت منذ قليل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي الى القاهرة قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال افريقيا التى انتهت بالتعادل الايجابي.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي 1 / 1 فى المباراة التى اقيمت بينهما بالمغرب فى اطار مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال افريقيا ليحافظ الأهلي على صدارة مجموعته.

وتحرك الأهلي عقب مباراة الجيش الملكي من ملعب المباراة الى المطار مباشرة وفقا للبرنامج الذى أعدته رئاسة البعثة التى تولاها طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي .

توروب يوضح صعوبة المباراة

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رضاه النسبي بالتعادل أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدًا أن المواجهة جاءت كما توقع تمامًا من حيث القوة والضغط الجماهيري.

وقال توروب في تصريحاته عقب المباراة: ذكرت أمس أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تمامًا حجم التحدي هنا في الرباط. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز؛ المنافس حصل على فرص، ونحن أيضًا كانت لدينا فرص واضحة، وفي النهاية خرج اللقاء بالتعادل.

وأضاف: لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية «الفار» أمر تحدثت عنه أمس، وهو شيء مؤثر جدًّا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير.

وقال توروب: الأداء كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. والمنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعًا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تُفسد مشهدًا رائعًا، ولا يجب أن تحدث.

وشدد  على أنه جاء إلى المغرب بحثًا عن الفوز وليس التعادل، مضيفًا: حضرت من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين.

وأشاد المدير الفني بالأجواء خارج الملعب والتنظيم، قائلًا: هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وأنا معجب جدًّا بحسن الاستقبال وجودة الإقامة وروعة الملعب. الشعب المغربي مضياف، وكل شيء كان مثاليًّا.

واختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة المجموعة: مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة.

هاني يكشف كواليس القلق أمام الجيش الملكي

أكد محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، أن اللعب في المغرب لم يكن أمرًا جديدًا على لاعبي الفريق، موضحًا أن المجموعة تمتلك خبرات كبيرة في خوض المباريات الإفريقية خارج الديار، خاصة في ملاعب المغرب التي واجه فيها الأهلي العديد من التحديات سابقًا.

وأشار هاني إلى أن الفريق كان مستعدًا جيدًا للأجواء الجماهيرية الصاخبة، وأنها لم تمثل أي ضغط على اللاعبين، بل منحتهم دافعًا إضافيًا لتقديم مستوى قوي يليق باسم النادي الأهلي.

اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية
أعرب هاني عن رضاه بالأداء الذي قدمه اللاعبون طوال أحداث اللقاء، مؤكدًا أنهم بذلوا جهدًا كبيرًا وظهروا بمستوى مميز يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من البطولة. وأضاف أن الفريق دخل المباراة بهدف واضح وهو تحقيق الفوز، لكن الظروف داخل الملعب والحماس الكبير من الفريق المنافس جعلا المهمة أكثر صعوبة، ورغم ذلك فقد أثبت لاعبو الأهلي قدرتهم على التعامل مع المواقف الحرجة واللعب بتركيز كبير حتى اللحظات الأخيرة.

رغبة في الفوز ورضا عن النتيجة

وأوضح محمد هاني أن الفريق كان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث، خاصة في ظل الفرص التي سنحت له خلال المواجهة، لكنه شدّد على أن التعادل خارج الأرض في مباراة قوية يُعد نتيجة إيجابية، ويحافظ على حظوظ الأهلي في صدارة المجموعة. وقال إن الأهم هو الاستمرار في الأداء القوي خلال المباريات المقبلة لضمان التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة.

شكر خاص لجماهير الأهلي

اختتم هاني تصريحاته بتوجيه شكر كبير لجماهير النادي الأهلي التي حضرت في المدرجات وساندت اللاعبين بقوة، مؤكدًا أن وجودهم يمنح الفريق طاقة إضافية في أصعب الأوقات. وأضاف أن دعم الجماهير الدائم هو أحد أهم أسباب استمرار الأهلي في المنافسة على كل البطولات

