«ثلاثي الأهلي» يحصلون على إذن بالبقاء في المغرب

حصل أشرف بن شرقي وأشرف داري ومحمد علي بن رمضان ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على إذن من الجهاز الفني للبقاء في المغرب عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاء قرار الجهاز الفني بعد منح الفريق راحة لمدة خمسة أيام قبل استئناف التدريبات، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب، بعد خوض مواجهة الجيش الملكي التي انتهت بالتعادل، ليبدأ الجهاز الفني التحضير للمرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة.