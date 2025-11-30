إنجازات بمختلف المجالات| وزير الرياضة: مصر تمتلك مقومات الريادة عالميًا.. والعمل مستمر بلا توقف

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن طموحه الأكبر يتمثل في رؤية مصر تحقق إنجازات متكاملة في شتى القطاعات، وليس في المجال الرياضي فحسب.

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك القدرة والإمكانيات التي تؤهلها للريادة إقليميًا ودوليًا، بفضل موقعها الجغرافي المميز وثرواتها البشرية التي تُعد أحد أهم عناصر القوة الوطنية.

تكامل الجهود بين وزارة الرياضة ومؤسسات الدولة

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بشكل مستمر على التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأكد أن هذا التعاون يساهم في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، بما يخدم خطة الدولة نحو بناء الإنسان المصري ورفع مستوى جودة الحياة.

الرياضة كقطاع مؤثر في التنمية الاقتصادية

وأوضح صبحي أن الرياضة أصبحت صناعة كبرى لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، وأن الاستثمار الرياضي يحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة. وقال إن الوزارة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطوير آليات جديدة لدعم الأندية ومراكز الشباب بما يعود بالنفع على الحركة الرياضية ويعزز من مواردها الذاتية.

الطموح نحو إنجازات عالمية

وأضاف الوزير أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حضورها في المنافسات العالمية، مستشهدًا باستضافة العديد من البطولات الدولية التي حققت فيها مصر نجاحًا تنظيميًا لافتًا. وأكد أن الهدف هو استمرار هذا النهج، وصولًا إلى تحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم مصر في المحافل الكبرى.

خاتمة: مصر تستطيع

واختتم أشرف صبحي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق طموحاتها، وأن العمل المتواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة سيظل هو الأساس للوصول إلى المستقبل الذي يليق بالمصريين.