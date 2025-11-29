مقتل شاب بسبب الاتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في منطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه واثنين من مروجي المواد المخدرة، بعد رفضه السماح لهم ببيع المواد المخدرة بالقرب من مسكنه.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة شاب يُدعى أحمد علي حاصل على بكالوريوس تجارة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش في البطن، بينما أصيب شاب آخر بطلق في العين أثناء مروره مصادفة وقت الاشتباك.



وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وبين عاطل يُدعى محمد سعيد وشهرته “دش”، على خلفية قيام الأخير ببيع المواد المخدرة قرب منزل المجني عليه.



وبعد فض المشادة، عاد المتهم بصحبة صديقه مستقلين دراجة نارية، وأطلق المتهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش أصاب المجني عليه وأودى بحياته، كما أصاب المار الآخر الذي نُقل إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.