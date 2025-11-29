قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مقتل شاب بسبب الاتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في منطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين المجني عليه واثنين من مروجي المواد المخدرة، بعد رفضه السماح لهم ببيع المواد المخدرة بالقرب من مسكنه.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بالمنطقة. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة شاب يُدعى أحمد علي حاصل على بكالوريوس تجارة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش في البطن، بينما أصيب شاب آخر بطلق في العين أثناء مروره مصادفة وقت الاشتباك.


وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وبين عاطل يُدعى محمد سعيد وشهرته “دش”، على خلفية قيام الأخير ببيع المواد المخدرة قرب منزل المجني عليه.


وبعد فض المشادة، عاد المتهم بصحبة صديقه مستقلين دراجة نارية، وأطلق المتهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش أصاب المجني عليه وأودى بحياته، كما أصاب المار الآخر الذي نُقل إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.


وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

