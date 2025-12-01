قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكرتير عام مساعد الدقهلية يترأس اجتماع لجنة مراقبة مشروع تدوير المخلفات الصلبة

همت الحسينى

 عقد اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ العقد المبرم بين محافظة الدقهلية والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو"، والتي شُكلت بقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢١.

وحضر الاجتماع كل من، الدكتورة زينب الشيخ، ممثل وزارة التنمية المحلية، 

محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،  بدر السيد، مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، الدكتورة هدير فريد، وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الدكتورة مي سمير، مدير إدارة التواصل وبناء القدرات، المهندسة هناء محمد، مساعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إيكارو، المهندس محمود زاهر، مدير مشروع الدقهلية،  محمد صلاح، المدير المالي للشركة.

وناقش الاجتماع تقارير اللجان الفرعية بمواقع المعالجة والتدوير والتخلص النهائي بشأن احتساب كميات المخلفات الموردة لمواقع عمل الشركة للفترة من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ حتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على، ضرورة الاستمرار في متابعة العمل بمواقع المشروع، التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق أقصى استفادة من أعمال المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، ضمان ألا تزيد نسبة المرفوضات من أعمال المعالجة والتدوير عن ٣٠٪ بجميع مرافق المشروع، تطبيق كافة إجراءات السلامة والوقاية والاشتراطات الفنية في جميع مرافق المشروع.

