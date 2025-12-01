ضبط طالبين تعديا على أخر بسلاح أبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر وإحداث إصابته بسلاح أبيض بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 من الشهر الماضى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية من (طالب – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (طالبان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالوجه على إثر تدخله لفض مشاجرة بينهما وبين آخرين.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وقررا بتخلصهما من السلاحين المستخدمين فى التعدى بإلقائهما بأحد المصارف المائية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



