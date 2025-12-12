خلافات زوجية تدفع شخصين و3 سيدات للتعدي على آخر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما صاحب الحساب من آخرين لممارستهم أعمال البلطجة والتعدى على أسرته بالضرب بسلاح أبيض وإصابة والده بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 نوفمبر المنقضى، تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من (والد القائم بالنشر "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من ( شخصان و3 سيدات " طليقة القائم بالنشر وأهليتها" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وقيام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لخلافات زوجية بين القائم على النشر وطليقته تدخل على إثرها أهليتهما.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





