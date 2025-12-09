فرنسا: الأصول الروسية المجمدة قد تستخدم ضمانة لقرض أوروبي جديد لأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا قد تستخدم كضمانة لقرض جديد يعتزم الاتحاد الأوروبي منحه لأوكرانيا، في خطوة تراها باريس “آلية فعالة” لدعم الاستقرار المالي لكييف.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن الولايات المتحدة تعهدت لأول مرة بمناقشة الضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا ضمن مشاورات متقدمة مع الشركاء الأوروبيين، معتبرة أن هذا التطور "يعكس تغيرا في مقاربة واشنطن تجاه متطلبات الأمن الأوروبي".

وأوضحت الوزارة أن مشاورات مكثفة تجري مع الإدارة الأمريكية لتقييم نتائج محادثات موسكو الأخيرة بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أن باريس وواشنطن "تعملان بشكل منسق لتحليل التداعيات السياسية والأمنية" لهذه المحادثات على الوضع الإقليمي.