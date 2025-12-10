رئيس «مياه كفر الشيخ» يتفقد أعمال كسح تجمعات الأمطار | صور

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ اليوم، جهودًا مكثفة لفرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع تجمعات مياه الأمطار التي نتجت عن حالة عدم الاستقرار في الطقس، وذلك لضمان سرعة عودة الحركة الطبيعية بالشوارع والميادين.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جولة استهدفت المتابعة الميدانية لعمليات الشفط ورفع المياه.

وتفقد معدات الطوارئ وفرق التشغيل بالمواقع المختلفة، موجهًا بتعزيز الانتشار والدفع بالمزيد من المعدات في المناطق ذات الكثافات العالية لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

وأكد المهندس أحمد الصراف، أن الشركة تعمل على مدار الساعة وفق خطة طوارئ متكاملة لمواجهة موجات الأمطار، مشددًا على أن “أولوية الشركة هي حماية المواطنين وحركة الطرق، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.”