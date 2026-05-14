بروكسل: نجاح "ستارمر" في ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرهون بالتخلي عن "الخطوط الحمراء"

حذر مسؤولون وساسة في الاتحاد الأوروبي من فشل خطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل، ما لم يبدِ مرونة في التخلي عن "خطوطه الحمراء" التفاوضية.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة (بوليتيكو)، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن هناك "ديناميكية جديدة" في العلاقات لا يمكن تجاهلها، معتبرة القمة المرتقبة هذا الصيف فرصة حقيقية للانتقال إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل مجالات التجارة والطاقة والأمن.

من جانبه، دعا رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بريطانيا ساندرو غوزي، في تصريح للصحيفة، لندن إلى الانضمام للسوق الموحدة والإسهام في تأسيس "مجلس أمن أوروبي" لتعزيز استقرار القارة، مؤكدا أن المتغيرات الدولية الحالية تفرض تجاوز القيود التفاوضية السابقة.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي تشكيكه في إمكانية إحداث تغيير جذري دون مراجعة لندن لموقفها من الاتحاد الجمركي، محذرًا من أن التمسك بالخطوط الحمراء قد يؤدي إلى خيبة أمل متبادلة رغم الجهود التقنية المبذولة لتسهيل التجارة وتدفقات الاستثمار.