عدوان إثيوبي.. الجيش السوداني يسقط مسيرة أرسلتها أديس بابا







قال الجيش السوداني أنه أسقط مسيّرة (طائرة بدون طيار) بالقرب من مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق قادمة من إثيوبيا.

نشاط جوي وعسكري



سُجّل في الخرطوم وأم درمان، مساء الجمعة 22 مايو، نشاط جوي وعسكري ملحوظ شمل سماع انفجارات وإطلاق مضادات أرضية بالتزامن مع رصد طائرات مسيّرة في أجواء المدينتين، بحسب مصادر ميدانية وعسكرية.

وأفادت هذه المصادر بأن طائرات مسيّرة هاجمت أهدافاً في أم درمان، وأن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع الأجسام القادمة وأسقطت إحداها في منطقة أمبدة غرب المدينة، بينما استمر التعامل مع الأهداف الجوية حتى ساعات متأخرة من الليل.

تصدي للعدوان

وذكرت مصادر ميدانية أخرى أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات منفصلة بطائرات مسيّرة على العاصمة، مشيرة إلى إسقاط أربع مسيّرات في نطاق الخرطوم وأربع أخرى في أم درمان، إضافة إلى سقوط مسيّرة خامسة في منطقة الهلبة قرب الدويم دون إصابة هدف محدد.



وقال سكان في أحياء متفرقة من الخرطوم وأم درمان إنهم سمعوا بوضوح أصوات المضادات الأرضية، خصوصاً في غرب أم درمان ووسط الخرطوم، وأكدوا مشاهدة أجسام مضيئة في السماء بالتزامن مع الانفجارات، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين عاد بعضهم خلال الأشهر الماضية إلى أجزاء من العاصمة بعد انحسار الاشتباكات البرية.

وأشار شهود عيان إلى أن الهجمات أو سقوط حطام الطائرات المسيّرة ربما تسبب في إصابات ووفيات.

قوات الدعم السريع

أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها استهدفت منظومة دفاع جوي من طراز “حصار-A” تركية الصنع في منطقة رهيد النوبة غرب أم درمان، مؤكدة أن المنظومة كانت تتبع للجيش السوداني.

وجاء في بيان قوات الدعم السريع أن العملية نُفذت، وفق روايتها، عبر تنسيق بين وحدات الاستخبارات العسكرية والقوة الجوية والقوات الخاصة التابعة لها، وأن تدمير المنظومة تم بعد فترة قصيرة من نصبها في الموقع المذكور.

وأكد البيان أن العملية استندت إلى متابعة لتحركات القوات التابعة للجيش في المنطقة، وأن استهداف منظومة الدفاع الجوي يأتي في إطار ما وصفته القوات بأنها جهود مستمرة لإضعاف القدرات العسكرية للخصم. ولم يصدر عن الجيش السوداني تعليق رسمي على هذه المزاعم .