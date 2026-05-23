الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الإيراني يهدد : ليس أمام ترامب إلا تلبية مطالبنا لمنع التصعيد

ايران تستعد لحرب مع أمريكا
محمد على

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب إيران وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم.

وهذه أول مرة يهدد فيها الجيش الإيراني ترامب ردا على تصريحاته التهديدية.


وسبق وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن تحرير الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات يُعدّان من "المطالب المحقة" لطهران، مؤكدًا أن هذه المطالب تُطرح بجدية من قِبل الوفد الإيراني في أي مفاوضات.

وأضاف أن طهران على تواصل "مستمر" مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين إيران ودول المنطقة "تضررت خلال الحرب الأخيرة وتحتاج إلى ترميم".

ووصف بقائي الإجراءات الكويتية المتعلقة باعتقال أربعة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري بأنها "غير مقبولة وغير ملائمة تمامًا"، معتبرًا أن استهداف سفينة تابعة لحرس الحدود الإيراني وطرح اتهامات ضد طهران لا يتماشى مع مبدأ حُسن الجوار.

كما علّق على التكهنات بشأن احتمال تجدد المواجهات، قائلاً: "نحن نراقب جميع التحركات ومستعدون لكل احتمال. إذا ارتكب الطرف المقابل أي خطأ، فنحن نعرف جيدًا كيف نرد.. وفي حال وقوع حرب، فإن قواتنا المسلحة ستذهل العدو بمفاجآت جديدة".

اتصالات عراقجي

وقبل قليل، أفادت وكالة مهر للأنباء بأن  عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية  الإيرانية، أجرى مساء الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، وفؤاد حسين وزير خارجية العراق، حيث تناقشوا وتبادلوا وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.


فيما التقى قائد الجيش الباكستاني  مع وزير الخارجية الإيراني وأجرى محادثات معه أمس الجمعة.

وتبادل الطرفان  وجهات النظر بشأن أحدث الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد.


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل في نهاية المطاف على الحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، رغم تمسك طهران برفض تسليمه، في تطور يعكس استمرار الخلافات الحادة بين الجانبين حول الملف النووي.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين داخل البيت الأبيض إن بلاده “ستحصل على هذا المخزون في النهاية، موضحًا أن واشنطن لا تحتاج إليه ولا ترغب في استخدامه، لكنه شدد على أنها لن تسمح لإيران بالاحتفاظ به، ملمحًا إلى إمكانية تدميره بعد الحصول عليه.

وفي ملف الملاحة الدولية، جدّد ترامب رفض بلاده لأي رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدًا أهمية ضمان حرية التجارة وحركة الطاقة عبر هذا الممر البحري الحيوي، الذي يمثل نقطة استراتيجية حساسة في المنطقة.

بالتوازي، نقلت تقارير عن مصدرين إيرانيين أن القيادة في طهران أصدرت توجيهات صارمة بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، في خطوة تعكس تمسكًا واضحًا بالموقف الإيراني تجاه البرنامج النووي.

