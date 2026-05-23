ريال مدريد يبحث عن نهاية قوية أمام بيلباو في ليلة وداع أربيلوا كارفخال

يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو مساء اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لإنهاء موسمه المحلي بصورة إيجابية أمام جماهيره، بعد فقدان فرصة التتويج باللقب هذا الموسم.

ويدخل ريال مدريد اللقاء باحثًا عن تحقيق انتصار جديد يمنحه ختامًا قويًا لموسم شهد الكثير من التقلبات، خاصة مع تراجع النتائج في فترات مختلفة من الموسم، رغم امتلاك الفريق مجموعة من النجوم يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قدم أرقامًا مميزة بعدما سجل 24 هدفًا وصنع 5 أهداف أخرى في الليجا.

وحقق الفريق الملكي ثلاثة انتصارات خلال آخر خمس مباريات، كان أبرزها الفوز على إشبيلية في الجولة الماضية، في مباراة نجح خلالها ريال مدريد في حصد النقاط رغم الصعوبات التي واجهها خلال اللقاء.

على الجانب الآخر، يأمل أتلتيك بيلباو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، رغم تراجع نتائجه مؤخرًا، بعدما اكتفى بفوز وحيد في آخر خمس مباريات، إلى جانب تعادل في الجولة الماضية أمام سيلتا فيجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بعدما حقق 26 انتصارًا خلال الموسم، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.

وتحمل المباراة أجواء خاصة داخل ريال مدريد، بعد إعلان ألفارو أربيلوا رحيله عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم، إلى جانب تأكد مغادرة القائد داني كارفخال، الذي يودع جماهير النادي بعد مسيرة طويلة بدأت عام 2013، خاض خلالها 450 مباراة وحقق العديد من الألقاب بقميص “الميرنجي”.