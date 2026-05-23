اغتصاب وضرب مبرح.. نشطاء أسطول الصمود العالمي يفضحون انتهاكات إسرائيل ضدهم

قال ناشطون على متن أسطول الصمود العالمي من أجل غزة، الذي اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلية إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب والعنف الجنسي أثناء احتجازهم.

أسطول الصمود العالمي

تم اعتراض أسطول الصمود العالمي، الذي كان يحمل 428 راكباً بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، على مدار عدة أيام بعد مغادرته تركيا، وكان آخر اعتراض له يوم الثلاثاء.

احتُجزت المجموعة قبل ترحيلها إلى تركيا، وقد أثارت المعاملة المزعومة التي تعرضوا لها ردود فعل دولية غاضبة.

أبلغت منظمة "عدالة" الحقوقية، ومقرها إسرائيل، والتي تمثل ناشطي الأسطول، شبكة CNN أن محاميها وثّقوا شهادات من مشاركين قالوا إنهم تعرضوا للهجوم بالصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي، وللضرب المبرح الذي يُشتبه في أنه تسبب لهم بكسور.

الاغتصاب والاعتداء الجنسي

وأضاف بيان صادر عن أسطول الصمود العالمي أن الناشطين تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك "حالات اغتصاب متعددة".

وصرحت المخرجة والناشطة الأسترالية جولييت لامونت لشبكة CNN بأنها تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي من قبل خمسة رجال في حاوية شحن على متن ما وصفته بـ"سفينة سجن" إسرائيلية.

في حديثها للصحفيين يوم الخميس في مطار إسطنبول، بينما كانت لا تزال ترتدي الزي الرمادي الخاص بالسجناء الصادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية، قالت لامونت إنها تعتقد أن النشطاء استُهدفوا في "حملة عنف متواصلة ومخططة" تهدف، في رأيها، إلى منع عودتهم.

وأضافت لامونت: "لقد كسروا عظامنا، لكنهم لم يكسروا أرواحنا".

وفي حديثه للصحفيين الأستراليين من أحد مستشفيات إسطنبول، وصف المواطن الأسترالي زاك سكوفيلد ما أسماه "وابلًا متواصلًا من العنف" و"وحشية" أثناء احتجازه.

قال: "لقد تم تقييدي بنفسي في وضعية تعذيب، ويداي خلف ظهري، لمدة أربعين دقيقة حتى كدت أتقيأ من شدة الألم. ثم تعرض رأسي للضرب على الطاولة أثناء إجراءات الهجرة، وتعرضت لضربات متكررة بالركب على صدري ووجهي، وبأي طريقة ممكنة، حتى أنهم استخدموا كماشة لسحب أذنيّ للخلف". وأضاف أنه رأى آخرين يُضربون بالأرض بقوة.

وفي شهادات مصورة أخرى لنشطاء تم تصويرها في مطار إسطنبول يوم الخميس، وصف نشطاء الأسطول أشكالاً مماثلة من سوء المعاملة الشديدة أثناء الاحتجاز.

وقالت ألمانيا إن بعض مواطنيها أصيبوا، وإن بعض الاتهامات "خطيرة"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، حسبما أفادت رويترز.

كما ذكرت رويترز أن مصدراً قانونياً في إيطاليا قال إن المدعين العامين هناك يحققون في جرائم محتملة، من بينها الاختطاف والاعتداء الجنسي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند يوم الجمعة إنها تلقت معلومات تُفصّل "الانتهاكات المروعة التي تعرض لها الكنديون المحتجزون في إسرائيل"، وأن كندا "تدين بشدة سوء المعاملة الجسيمة التي يتعرض لها الكنديون في إسرائيل". وأضافت أنه يجب محاسبة المسؤولين.

غضب عالمي ضد إسرائيل بسبب بن غفير

تأتي هذه الادعاءات وسط تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع "إكس" يوم الأربعاء، يسخر فيه من نشطاء أسطول الحرية وهم راكعون على الأرض وأيديهم موثقة خلف ظهورهم، بينما كان يرفع علم إسرائيل، واصفًا إياهم بـ"داعمي الإرهاب".

أدان قادة من مختلف أنحاء أوروبا ودول أخرى شارك مواطنوها في أسطول الحرية، معاملة النشطاء التي ظهرت في مقاطع الفيديو. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن ذلك يُظهر انتهاكًا "غير مقبول" لكرامتهم الإنسانية.