قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
بـ 5.8 مليون جرعة تحصينية.. "الزراعة" تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
فرج عامر يكشف عن رغبة الأهلي في ضم محترف بالدوري الإسباني
وزيرة الإسكان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الأضحى
فرص أمطار بالقاهرة والدلتا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026
البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟
مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشروع عالمي للحبوب والزيوت
بالتزامن مع الحج.. أسعار الريال السعودي اليوم وباقي العملات
البلدي يبدأ من 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمنافذ الحكومية
أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اغتصاب وضرب مبرح.. نشطاء أسطول الصمود العالمي يفضحون انتهاكات إسرائيل ضدهم

نشطاء أسطول الصمود العالمي
نشطاء أسطول الصمود العالمي
ناصر السيد

قال ناشطون على متن أسطول الصمود العالمي من أجل غزة، الذي اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلية إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب والعنف الجنسي أثناء احتجازهم.

أسطول الصمود العالمي

تم اعتراض أسطول الصمود العالمي، الذي كان يحمل 428 راكباً بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، على مدار عدة أيام بعد مغادرته تركيا، وكان آخر اعتراض له يوم الثلاثاء.

احتُجزت المجموعة قبل ترحيلها إلى تركيا، وقد أثارت المعاملة المزعومة التي تعرضوا لها ردود فعل دولية غاضبة.

أبلغت منظمة "عدالة" الحقوقية، ومقرها إسرائيل، والتي تمثل ناشطي الأسطول، شبكة CNN أن محاميها وثّقوا شهادات من مشاركين قالوا إنهم تعرضوا للهجوم بالصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي، وللضرب المبرح الذي يُشتبه في أنه تسبب لهم بكسور. 

الاغتصاب والاعتداء الجنسي

وأضاف بيان صادر عن أسطول الصمود العالمي أن الناشطين تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك "حالات اغتصاب متعددة".

وصرحت المخرجة والناشطة الأسترالية جولييت لامونت لشبكة CNN بأنها تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي من قبل خمسة رجال في حاوية شحن على متن ما وصفته بـ"سفينة سجن" إسرائيلية.

في حديثها للصحفيين يوم الخميس في مطار إسطنبول، بينما كانت لا تزال ترتدي الزي الرمادي الخاص بالسجناء الصادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية، قالت لامونت إنها تعتقد أن النشطاء استُهدفوا في "حملة عنف متواصلة ومخططة" تهدف، في رأيها، إلى منع عودتهم.

وأضافت لامونت: "لقد كسروا عظامنا، لكنهم لم يكسروا أرواحنا".

وفي حديثه للصحفيين الأستراليين من أحد مستشفيات إسطنبول، وصف المواطن الأسترالي زاك سكوفيلد ما أسماه "وابلًا متواصلًا من العنف" و"وحشية" أثناء احتجازه.

قال: "لقد تم تقييدي بنفسي في وضعية تعذيب، ويداي خلف ظهري، لمدة أربعين دقيقة حتى كدت أتقيأ من شدة الألم. ثم تعرض رأسي للضرب على الطاولة أثناء إجراءات الهجرة، وتعرضت لضربات متكررة بالركب على صدري ووجهي، وبأي طريقة ممكنة، حتى أنهم استخدموا كماشة لسحب أذنيّ للخلف". وأضاف أنه رأى آخرين يُضربون بالأرض بقوة.

وفي شهادات مصورة أخرى لنشطاء تم تصويرها في مطار إسطنبول يوم الخميس، وصف نشطاء الأسطول أشكالاً مماثلة من سوء المعاملة الشديدة أثناء الاحتجاز.

وقالت ألمانيا إن بعض مواطنيها أصيبوا، وإن بعض الاتهامات "خطيرة"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، حسبما أفادت رويترز. 

كما ذكرت رويترز أن مصدراً قانونياً في إيطاليا قال إن المدعين العامين هناك يحققون في جرائم محتملة، من بينها الاختطاف والاعتداء الجنسي. 

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند يوم الجمعة إنها تلقت معلومات تُفصّل "الانتهاكات المروعة التي تعرض لها الكنديون المحتجزون في إسرائيل"، وأن كندا "تدين بشدة سوء المعاملة الجسيمة التي يتعرض لها الكنديون في إسرائيل". وأضافت أنه يجب محاسبة المسؤولين.

غضب عالمي ضد إسرائيل بسبب بن غفير

تأتي هذه الادعاءات وسط تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع "إكس" يوم الأربعاء، يسخر فيه من نشطاء أسطول الحرية وهم راكعون على الأرض وأيديهم موثقة خلف ظهورهم، بينما كان يرفع علم إسرائيل، واصفًا إياهم بـ"داعمي الإرهاب".

أدان قادة من مختلف أنحاء أوروبا ودول أخرى شارك مواطنوها في أسطول الحرية، معاملة النشطاء التي ظهرت في مقاطع الفيديو. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن ذلك يُظهر انتهاكًا "غير مقبول" لكرامتهم الإنسانية.

اغتصاب وضرب مبرح اغتصاب نشطاء أسطول الصمود العالمي أسطول الصمود العالمي انتهاكات إسرائيل الاغتصاب والاعتداء الجنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً السبت

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

مصطفى محمد

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بـ سمالوط المنيا

صورة أرشيفية

غرامات فورية.. 115 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات بالغربية

صورة أرشيفية

قبل عيد الأضحى.. ضبط 572 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

بالصور

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد