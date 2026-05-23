الدفاع الإيرانية: ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالبنا وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم

أكدت الدفاع الإيرانية أنه “ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالبنا وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى تحسبًا لتصعيد محتمل مع إيران، حيث تراقب تل أبيب عن كثب مسودة "اتفاق أمريكي إيراني"، وتخشى منح طهران تخفيفًا للعقوبات دون معالجة الملف النووي.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وأشارت القناة العبرية إلى أن مسئولين إسرائيليين أكدوا وجود تفاهم مع واشنطن بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.