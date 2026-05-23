خط أحمر.. البيت الأبيض لن يسمح باحتفاظ طهران باليورانيوم عالي التخصيب

جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، التأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه".

وقالت كيلي:" لا يمكن لإيران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب".

كما أضافت المتحدثة أن ترامب "يحتفظ دائمًا بجميع الخيارات في كل الأوقات، ومن واجب البنتاجون أن يكون مستعدًا لتنفيذ أي قرار قد يتخذه القائد الأعلى"، وفق ما نقلت شبكة سي بي أس نيوز اليوم السبت.

وأشارت كيلي إلى أن الرئيس الأمريكي "كان واضحًا بشأن العواقب إذا فشلت طهران في التوصل لاتفاق".

إعادة الحرب مرة أخرى مع طهران

جاء ذلك، بعدما أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة ترامب كانت تستعد لجولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

لكنها أوضحت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف الحرب حتى عصر أمس الجمعة.

تحذير الحرس

حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي ضربات جديدة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد البلاد قد توسع نطاق الصراع إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، متوعدًا ب"ضربات ساحقة… في أماكن لا يمكن تخيلها".

تقليص الوجود العسكري الأمريكي

كما كشفت المصادر أن مسؤولين في البنتاجون والمخابرات، بدأوا في تحديث قوائم الاستدعاء للمنشآت الأمريكية في الخارج، مع تناوب دفعات من القوات المتمركزة في الشرق الأوسط خارج المنطقة، في إطار جهود لتقليص الوجود العسكري الأمريكي هناك وسط مخاوف من رد إيراني محتمل.

وزار قائد الجيش الباكستاني منير عاصم، طهران، حيث تكثف باكستان التي تلعب دور الوسيط منذ أشهر الجهود بين الجانبين الأمريكي والإيراني، من أجل تقليص الفجوات، بعدما تسلمت طهران الرد الأمريكي على أحد المقترحات الإيرانية.

والتقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى وقت متأخر ليل أمس، من أجل بحث سبل إنهاء الحرب.

وتعد النقاط النقاط العالقة في المحادثات: ما يتعلق بالنووي والعقوبات فضلاً عن فتح مضيق هرمز.