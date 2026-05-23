قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
بـ 5.8 مليون جرعة تحصينية.. "الزراعة" تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
فرج عامر يكشف عن رغبة الأهلي في ضم محترف بالدوري الإسباني
وزيرة الإسكان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الأضحى
فرص أمطار بالقاهرة والدلتا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026
البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟
مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشروع عالمي للحبوب والزيوت
بالتزامن مع الحج.. أسعار الريال السعودي اليوم وباقي العملات
البلدي يبدأ من 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمنافذ الحكومية
أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب وزير الحج السعودي: اكتمال تجهيزات المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

موسم الحج 2026
موسم الحج 2026
الرياض أ ش أ

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط، اكتمال التجهيزات والترتيبات في المشاعر المقدسة بنسبة 100% استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح الدكتور مشاط - في تصريحات تليفزيونية أن جميع الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة جاهزة بالكامل، سواء التي تقدمها الوزارة مباشرة أو من خلال مقدمي الخدمات ، مؤكدا أن الفرق الرقابية بدأت عملها مبكرًا لضمان جودة الخدمات في المشاعر المقدسة.

وأشار نائب الوزير إلى توظيف التقنيات الذكية في إدارة جميع عمليات الحج، سواء في النقل أو التسكين، مؤكدًا توفير مراكز عناية ورعاية في كافة مناطق خدمة الحجاج، مضيفا " أن التكنولوجيا الذكية ومراكز الرعاية الميدانية تعد ركيزة خطتنا لخدمة الحجاج"

من جانبه، أكد مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية السعودي، الدكتور محمد عبد العالي، أن توزيع الفرق الصحية ونقاط تواجدها في كافة المشاعر المقدسة يتم وفق خطة دقيقة، تعتمد على بيانات تراكمية وخبرات سابقة، مع تخطيط مستمر طوال العام لتقديم أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.

وأوضح الدكتور عبد العالي أن توزيع الفرق، والآليات، والمركبات، وانتشارها في المواقع، وإعادة ترتيبها على الخريطة، لا يتم بشكل عشوائي، ولا يقتصر على الإمكانيات المتاحة، بل يعتمد على خطة محكمة وبيانات وخبرات متراكمة منذ انتهاء موسم الحج السابق وحتى بداية الموسم الجديد .

وأشار إلى أن المنشآت الصحية، بما فيها المراكز ونقاط الرعاية والمستشفيات، تمثل شبكة مترابطة تعمل بتناغم لضمان تقديم الخدمات العاجلة والطبية اللازمة في كافة مناطق الخدمة ، مؤكدا أن هذه الشبكة من الكوادر والآليات ومقدمي الرعاية لا يوجد لها مثيل في أي تجمع عالمي بهذا الحجم، ويتم تسخيرها خصيصًا لخدمة الحجاج بكفاءة عالية.

المشاعر المقدسة ضيوف الرحمن الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً السبت

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

مصطفى محمد

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

ترشيحاتنا

ما حكم قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة للمضحي وغير المضحي؟

ما حكم قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة للمضحي وغير المضحي؟

فضل صيام يوم عرفة الثلاثاء 26 مايو.. ماذا قال النبي عن هذا اليوم؟

فضل صيام يوم عرفة الثلاثاء 26 مايو .. ماذا قال النبي عنه؟

أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة

أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. داوم عليه لمغرب يوم عرفة

بالصور

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد