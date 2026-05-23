نائب وزير الحج السعودي: اكتمال تجهيزات المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط، اكتمال التجهيزات والترتيبات في المشاعر المقدسة بنسبة 100% استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح الدكتور مشاط - في تصريحات تليفزيونية أن جميع الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة جاهزة بالكامل، سواء التي تقدمها الوزارة مباشرة أو من خلال مقدمي الخدمات ، مؤكدا أن الفرق الرقابية بدأت عملها مبكرًا لضمان جودة الخدمات في المشاعر المقدسة.

وأشار نائب الوزير إلى توظيف التقنيات الذكية في إدارة جميع عمليات الحج، سواء في النقل أو التسكين، مؤكدًا توفير مراكز عناية ورعاية في كافة مناطق خدمة الحجاج، مضيفا " أن التكنولوجيا الذكية ومراكز الرعاية الميدانية تعد ركيزة خطتنا لخدمة الحجاج"

من جانبه، أكد مساعد وزير الصحة للخدمات الصحية السعودي، الدكتور محمد عبد العالي، أن توزيع الفرق الصحية ونقاط تواجدها في كافة المشاعر المقدسة يتم وفق خطة دقيقة، تعتمد على بيانات تراكمية وخبرات سابقة، مع تخطيط مستمر طوال العام لتقديم أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.

وأوضح الدكتور عبد العالي أن توزيع الفرق، والآليات، والمركبات، وانتشارها في المواقع، وإعادة ترتيبها على الخريطة، لا يتم بشكل عشوائي، ولا يقتصر على الإمكانيات المتاحة، بل يعتمد على خطة محكمة وبيانات وخبرات متراكمة منذ انتهاء موسم الحج السابق وحتى بداية الموسم الجديد .

وأشار إلى أن المنشآت الصحية، بما فيها المراكز ونقاط الرعاية والمستشفيات، تمثل شبكة مترابطة تعمل بتناغم لضمان تقديم الخدمات العاجلة والطبية اللازمة في كافة مناطق الخدمة ، مؤكدا أن هذه الشبكة من الكوادر والآليات ومقدمي الرعاية لا يوجد لها مثيل في أي تجمع عالمي بهذا الحجم، ويتم تسخيرها خصيصًا لخدمة الحجاج بكفاءة عالية.