الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخارجية الفرنسية: نواصل العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ

باريس أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، أن فرنسا تواصل العمل من أجل دفع اتفاق شرم الشيخ المتعلق بقطاع غزة قُدمًا، مشددًا على استمرار الجهود لتعزيز مساره والانتقال إلى مرحلته الثانية.

وشدد كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "السبت"، على أهمية البناء على ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام، وترجمة بنود الاتفاق إلى واقع ملموس، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية بما يخدم قطاع غزة.

وأشار إلى أن باريس، التي رحبت بالاتفاق منذ لحظاته الأولى وبـ "وثيقة إنهاء الحرب"، عملت كذلك على إنجاح "إعلان نيويورك"، وإعادة الزخم الدبلوماسي إلى مسار حل الدولتين باعتباره خيارًا استراتيجيًا للأمن والاستقرار.

وحول تأثير التصعيد في الشرق الأوسط والحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أولوية الملف الفلسطيني والأوضاع في غزة، نفى كونفافرو وجود أي أولويات هرمية بين الأزمات.. موضحاً أن انشغال فرنسا بالتطورات الأخيرة في مضيق هرمز، ولا سيما فيما يتعلق بضمان حرية الملاحة، لا يأتي على حساب الاهتمام بالوضع في غزة، خاصة في جانبه الإنساني.

وأعلن المتحدث أن فرنسا ستستضيف في 12 يونيو المقبل مؤتمرًا بباريس يجمع ممثلين عن المجتمعين المدنيين الإسرائيلي والفلسطيني؛ بهدف التقدم في قضايا ملموسة تتعلق بالوضع الإنساني، وتعزيز الحوار، ودعم الحوكمة، وذلك في إطار السعي المستمر للحفاظ على حل الدولتين.

ونوه بأن هذا اللقاء يحظى بأهمية كبيرة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

وجدد كونفافرو التأكيد على تمسك فرنسا بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للاستدامة، لما يوفره من آفاق للشعب الفلسطيني وضمانات أمنية لإسرائيل في محيطها الإقليمي.

