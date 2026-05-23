الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شركات السياحة تبدأ استلام مخيمات منى وعرفات استعدادا لتصعيد الحجاج

محمد الاسكندرانى

بدأت شركات السياحة استلام مخيمات حجاجها في كل من مشعري منى وعرفات استعدادا لتصعيد حجاجها وأداء فريضة الحج هذا العام ، وقد تم تقسيم الشركات إلى عدة مجموعات طبقا لاماكن المخيمات وايضاً طبقا لنوع وبرنامج الحج " اقتصادي - بري - خمس نجوم - فاخر " و تحديد توقيتات متتالية لاستلام الشركات مخيماتها ، وتستمر عملية تسليم المخيمات على مدار اليوم وحتى الانتهاء من تسليم المخيمات الى جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحي بكافة برامجه والبالغ عددها ١٧٤٧ شركة منظمة للحج من خلال ١٥١ تضامن بين الشركات.

الحج السياحى

تأتي تلك الخطوة المهمة والمبكرة عن المعتاد سنويا بالتنسيق التام بين لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، وبين شركة الراجحي المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة هذا العام ، كما تتم تحت وزارة السياحة والآثار ، وبمشاركة وحضور مشرفي لجان بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة للشركات رئيس مكتب شؤون الحج السياحي

طالبت سامية سامي أعضاء البعثة بضرورة المتابعة على مدار الساعة لعمليات استلام المخيمات على أرض الواقع ورصد رد فعل الشركات والتدخل الفوري لحل أية مشاكل او ملاحظات موجودة ، كما طالبت اعضاء البعثة برفع تقارير على مدار الساعة عن عمليات استلام المخيمات الي الشركات

إشادة بجهود الغرفة 


وقد كشفت التقارير المبدئية للبعثة ومن خلال متابعة مندوبيها لعمليات استلام المخيمات التي تمت حتى الآن عن ترحيب شركات السياحة بالمستوى المتميز للتجهيزات بكافة المخيمات والترتيبات التي تم إتخاذها من قبل شركة الضيافة السعودية طبقا لتعاقداتها مع غرفة الشركات ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، واكدوا ان الترتيبات والتجهيزات المتوفرة بالمخيمات تلبي احتياجات الشركات لخدمة حجاجها علي اعلي مستوي ، وتبشر بموسم حج متميز هذا العام 
 


ومن بين الأشياء التي لاقت ترحيبا كبيرا من شركات السياحة الاماكن المميزة لخيام الحج السياحي بكافة برامجه و انواعه، بجانب التجهيزات الداخلية المتميزة داخل تلك المخيمات ، كما أشادوا بجهود الجهاز الإداري للغرفة بإشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي ومنذ شهور في وضع بنود الاتفاق مع الراجحي السعودية ومتابعة التنفيذ على مدار شهور

وقد تم تكليف أعضاء غرفة السياحة المتواجدين ضمن بعثة الحج السياحي بالتواجد على مدار الساعة في عمليات تسليم المخيمات وفتح خطوط الاتصال مع قيادات شركة الراجحي لخدمات الحج وفي مقدمتهم المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة واحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي وإبلاغهم بأية  ملاحظات للشركات حول المخيمات وتجهيزاتها  


ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من :- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة


كما يشارك في البعثة من وزارة السياحة كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، 
ويشارك من الغرفة فريق عمل متكامل تحت اشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة.

