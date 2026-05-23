الصومال: مقتل 6 عناصر من حركة الشباب جراء ضربة جوية بمحافظة شبيلي

نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ضربة جوية مخططة في منطقة أوغنجي بمحافظة شبيلي السفلى، أسفرت عن مقتل ستة من ميليشيات حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، كانت تتجمع بغرض التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم السبت، مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى ملاحقة فلول العناصر الإرهابية، واستهدافها في أوكارها، حتى القضاء التام على الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وتشن القوات الصومالية، بالتعاون مع قوات الأمن المحلية والشركاء الدوليين، حملات وعمليات عسكرية مكثفة بين الحين والآخر تستهدف معاقل حركة الشباب الإرهابية في عدة أقاليم، مثل ولاية جوبالاند وإقليم شبيلي، وذلك بهدف استعادة السيطرة على المناطق الريفية وتأمين المدن.