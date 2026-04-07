فرصة تدريبية .. فتح باب التقديم للالتحاق بالدورات المجانية بالإسماعيلية

اعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدورات التدريبية المجانية، وذلك ضمن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل، تحت شعار « معًا نحو مستقبل مهني أفضل» .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد حسن رداد، وتحت رعاية اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبقيادة السيد الدكتور أيمن شعبان – مدير مديرية العمل بالإسماعيلية.

وتأتي هذه المبادرة في ضوء حرص الدولة على تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة القوى العاملة بالمحافظة.

وتشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من التخصصات، من بينها الحاسب الآلي واللغات، السباكة والنجارة المسلحة، التفصيل والحياكة، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التركيبات الكهربائية، صيانة الأجهزة المنزلية وكاميرات المراقبة، أعمال البناء والحدادة واللحام، وغيرها من المهن الفنية المطلوبة.

وأكد الدكتور / أيمن شعبان - مدير مديرية العمل أن جميع الدورات التدريبية المقدمة مجانية بالكامل.

وتستهدف تأهيل الشباب والفتيات وإكسابهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة.

ويتم التقديم بمقر مركز التدريب المهني بمدينة المستقبل – منطقة عمارات مبارك بجوار المعهد الديني، خلال الأيام:7، 8، 9، 14، 15، 16 أبريل 2026.

وتدعو مديرية العمل جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى سرعة التقديم، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.