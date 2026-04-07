أزمات فايد على طاولة الحكومة بحضور وزيري الزراعة والري تحت قبة البرلمان

ناقش اليوم النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، طلبات الإحاطة المقدمة منه أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وذلك بحضور السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والري، السيد رئيس مركز ومدينة فايد، في تحرك نيابي موسع ومكثف.

استعرض النائب سيد عبد الجليل خلال الجلسة معاناة أهالي مركز فايد، مسلطاً الضوء على قضيتين تمسان حياة المواطنين ومستقبل الزراعة في المنطقة: أزمة المياه الجوفية: الارتفاع الخطير في منسوب المياه الجوفية الذي بات يهدد سلامة المنازل السكنية بقرى (فنارة، كسفريت، وفايد) ويؤدي لتدهور مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

مشكلة ترعة هويس سرابيوم: أزمة ارتداد المياه من جهة الشرق إلي جهة الغرب علي عكس طبيعة المشروع.

وبعد مناقشات مستفيضة وعرض مدعم بالحقائق من جانب النائب، استجابت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمطالبه، وأصدرت توصياتها بـ:

"تشكيل لجنة مشتركة عاجلة تضم (أعضاء من مجلس النواب، ممثلي وزارة الزراعة، وزارة الري، ووزارة التنمية المحلية) للنزول للمعاينة على الطبيعة بمركز فايد، وإعداد تقرير فني شامل يحدد سبل الحل الجذري والنهائي لهذه المشكلات."

