مصرع معلمة أسفل عجلات قطار على مزلقان فرشوط بقنا

لقيت مُعلمة مصرعها أسفل عجلات قطار، أثناء محاولة عبورها عبر شريط السكة الحديد بنطاق مركز فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار بنطاق مركز فرشوط.

وتبين مصرع حنان محمد الشيخ، 45 عاما، معلمة بأحد مدارس مدينة فرشوط، أسفل القطار، أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

