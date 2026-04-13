أزمة قلبية تنهي حياة عامل بعد إصابة نجليه خلال مشاجرة بقنا





لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى فرشوط المركزى، عقب رؤيته لنجليه مصابين بإصابات متفرقة داخل المستشفى، عقب مشاجرة وقعت بنطاق مركز فرشوط شمال قنا.



وكانت مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بقىية كوم البيجا، أصيب خلالها نجلى عادل شفيق بشاي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.





وفور مشاهدة الأب لنجليه مصابين يتلقيان العلاج بالمستشفى، أصيب بأزمة قلبية حادة لفظ على اثرها أنفاسه الأخيرة، ما تسبب فى حالة من الحزن بين أهالى القرية.

وجرى نقل الأب إلى مشرحة المستشفى، لحين إصدار تصريح دفن، فيما يخضع نجليه للعلاج داخل المستشفى جراء ما لحق بهم من إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





