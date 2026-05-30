بعد رحيله عن ليفربول.. سلوت مرشح لتدريب إي سي ميلان الإيطالي

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي رحل صباح اليوم، مرشح لتدريب إي سي ميلان الإيطالي.

ووفقًا لساشا تافوليري، فإن مسؤولي ميلان يضعون سلوت على رأس قائمة المدربين المستهدفين، نظرًا لما قدمه من نجاحات لافتة خلال السنوات الأخيرة، وقدرته على تطوير اللاعبين وتقديم كرة قدم هجومية تتماشى مع تطلعات النادي.

وأضاف أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مراحلها النهائية، إلا أن اسم المدرب الهولندي يحظى بإجماع داخل أروقة النادي، ما يجعله الخيار الأقرب لخلافة المدرب الحالي في حال إتمام الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وجهة سلوت

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القادمة، مع استمرار التحركات الإدارية داخل ميلان استعدادًا للموسم الجديد.