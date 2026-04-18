إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سفاجا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- سفاجا، نتج عنه إصابة 3 من مستقلى السيارة.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة مصطفى سيد 40 عامًا، وزوجته ونجهلما، عقب انقلاب سيارتهم الملاكى على جانب الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.