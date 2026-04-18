تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة أبو الريش بالزقازيق بمساحة 12 ألف متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سير انتظام أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة أبو الريش بمدينة الزقازيق، للإطمئنان على نسب تنفيذ الأعمال والوقوف على أي معوقات لسرعة حلها وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم الإرتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وخلال الجولة، قدم عمرو مصطفى، رئيس حي أول الزقازيق، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن الموقف التنفيذي للأعمال، موضحاً أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة أبو الريش بمساحة إجمالية تبلغ ١١ ألف و٨٠٠ م٢ وبتكلفة قدرها ٥ مليون و٩٠٠ ألف جنيها، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٥/٢٠٢٦ ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ١٠ آلاف متر مؤكداً أنه جاري تكثيف الأعمال للإنتهاء من المساحة المتبقية وفقاً للجدول الزمني المحدد.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع الشركة المنفذة، لسرعة نهو الأعمال مع الإلتزام بمراعاة تنفيذ صفايات الأمطار بالشوارع والأنفاق، وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والهندسية، وكذلك ضبط مناسيب غرف الصرف الصحي بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة البنية التحتية.