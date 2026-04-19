حملة لمكافحة نباشين القمامة في باب شرقي وسيدي جابر بالإسكندرية

شهدت منطقتا باب شرقي وسيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، تنفيذ حملة أمنية موسعة استهدفت مواجهة ظاهرة النباشين والحد من انتشارها، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة.

وجاءت الحملة بتنسيق مشترك بين شرطة البيئة والمسطحات المائية، وإدارة البحث الجنائي، والكول الأمني المكبر، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء رشاد فاروق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، وتكليفات القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقاد الحملة العقيد طارق درويش مأمور قسم شرطة البيئة والمسطحات، والمقدم هيثم الشيخ وكيل القسم، بمشاركة الرائد محمد بريك وضباط إدارة البحث الجنائي، حيث استهدفت الحملة القضاء على ظاهرة النباشين التي تتسبب في بعثرة القمامة وتشويه الشكل العام للشوارع.



وجاءت التحركات الأمنية استجابة لشكاوى المواطنين من تكرار إهدار جهود النظافة، وما ينتج عن هذه الممارسات من أضرار بيئية وصحية، نتيجة تفريغ المخلفات في الطرق العامة.



وخلال الحملة، دفعت شركة نهضة مصر بعدد من سياراتها لرفع المخلفات المتراكمة بالشوارع، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن، وفقًا للاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية.



ولاقت الحملة استحسانًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدين أهمية استمرار تلك الحملات للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.

من جانبه، أكد أحمد شحاتة، مدير الإدارة المركزية للإعلام بشركة نهضة مصر، أن الشركة تعمل وفق توجيهات مجلس إدارتها برئاسة حسام الدين إمام، على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الإسكندرية، بهدف تطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.