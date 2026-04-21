قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مواعيد تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر

مواعيد تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر
مواعيد تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وتنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها تواصل وزارة النقل تنفيذ مراحل مشروع «قطار التنمية» بطول 500 كم، والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا).

وفي هذا السياق، تواصل الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها لتطوير خدمات النقل السككي للمواطنين في مدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مناسبة، من خلال خط القنطرة شرق – بئر العبد، الذي يمثل محورا استراتيجيا لربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع وخدمة المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة.

وأعلنت الهيئة مواعيد تشغيل القطارات على الخط باستخدام العربات المطورة «تحيا مصر»، وذلك على النحو التالي:

أولا: اتجاه القنطرة شرق – بئر العبد


ينطلق قطار رقم 291 من محطة القنطرة شرق في تمام الساعة 08:00 صباحا، ويصل إلى محطة بالوظة في 08:43 حيث يتقابل مع القطار رقم 290، ثم يغادر في 08:53 ليصل إلى محطة بئر العبد في 10:10 صباحا.
كما يغادر قطار رقم 293 من القنطرة شرق في 14:30، ويصل إلى بالوظة في 15:13 حيث يتقابل مع القطار رقم 292، ثم يتحرك في 15:24 ليصل إلى بئر العبد في 16:40.

ثانيا: اتجاه بئر العبد – القنطرة شرق


ينطلق قطار رقم 290 من بئر العبد في 07:25 صباحا، ويصل إلى بالوظة في 08:42 حيث يتقابل مع القطار رقم 291، ثم يغادر في 08:51 ليصل إلى القنطرة شرق في 09:35 صباحا.
كما يغادر قطار رقم 292 من بئر العبد في 13:55، ويصل إلى بالوظة في 15:12 حيث يتقابل مع القطار رقم 293، ثم يتحرك في 15:21 ليصل إلى القنطرة شرق في 16:05.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث ضمن مشروع قطار التنمية بسيناء، بما يسهم في تقديم خدمات نقل متميزة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيروز، وتعزيز دور مرفق السكك الحديدية كأحد الركائز الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

تشهد حركة القطارات على خط القنطرة شرق – بئر العبد تشغيل رحلتين يوميا في كل اتجاه، حيث ينطلق القطار رقم 291 من القنطرة شرق في 08:00 صباحا ويصل بئر العبد في 10:10، بينما يغادر القطار رقم 293 في 14:30 ليصل في 16:40، مع توقف تبادلي بمحطة بالوظة.

وفي الاتجاه العكسي، يتحرك القطار رقم 290 من بئر العبد في 07:25 صباحا ويصل القنطرة شرق في 09:35، فيما ينطلق القطار رقم 292 في 13:55 ليصل في 16:05، مع تقابل القطارات أيضا بمحطة بالوظة وفق جداول التشغيل المحددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

العوضي

بـ بدلة سوداء رسمية | أحمد العوضي يبهر متابعيه بظهور متميز

أيتن عامر

من الجيم .. آيتن عامر تبرز رشاقتها

محمد سامي

من داخل الكنيسة .. محمد سامي يثير الجدل بصورة جديدة

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد