يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وتنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

مواعيد تشغيل قطارات العربات المطورة تحيا مصر

ومن جانبها تواصل وزارة النقل تنفيذ مراحل مشروع «قطار التنمية» بطول 500 كم، والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا).

وفي هذا السياق، تواصل الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها لتطوير خدمات النقل السككي للمواطنين في مدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مناسبة، من خلال خط القنطرة شرق – بئر العبد، الذي يمثل محورا استراتيجيا لربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع وخدمة المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة.

وأعلنت الهيئة مواعيد تشغيل القطارات على الخط باستخدام العربات المطورة «تحيا مصر»، وذلك على النحو التالي:

أولا: اتجاه القنطرة شرق – بئر العبد



ينطلق قطار رقم 291 من محطة القنطرة شرق في تمام الساعة 08:00 صباحا، ويصل إلى محطة بالوظة في 08:43 حيث يتقابل مع القطار رقم 290، ثم يغادر في 08:53 ليصل إلى محطة بئر العبد في 10:10 صباحا.

كما يغادر قطار رقم 293 من القنطرة شرق في 14:30، ويصل إلى بالوظة في 15:13 حيث يتقابل مع القطار رقم 292، ثم يتحرك في 15:24 ليصل إلى بئر العبد في 16:40.

ثانيا: اتجاه بئر العبد – القنطرة شرق



ينطلق قطار رقم 290 من بئر العبد في 07:25 صباحا، ويصل إلى بالوظة في 08:42 حيث يتقابل مع القطار رقم 291، ثم يغادر في 08:51 ليصل إلى القنطرة شرق في 09:35 صباحا.

كما يغادر قطار رقم 292 من بئر العبد في 13:55، ويصل إلى بالوظة في 15:12 حيث يتقابل مع القطار رقم 293، ثم يتحرك في 15:21 ليصل إلى القنطرة شرق في 16:05.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث ضمن مشروع قطار التنمية بسيناء، بما يسهم في تقديم خدمات نقل متميزة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيروز، وتعزيز دور مرفق السكك الحديدية كأحد الركائز الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

تشهد حركة القطارات على خط القنطرة شرق – بئر العبد تشغيل رحلتين يوميا في كل اتجاه، حيث ينطلق القطار رقم 291 من القنطرة شرق في 08:00 صباحا ويصل بئر العبد في 10:10، بينما يغادر القطار رقم 293 في 14:30 ليصل في 16:40، مع توقف تبادلي بمحطة بالوظة.

وفي الاتجاه العكسي، يتحرك القطار رقم 290 من بئر العبد في 07:25 صباحا ويصل القنطرة شرق في 09:35، فيما ينطلق القطار رقم 292 في 13:55 ليصل في 16:05، مع تقابل القطارات أيضا بمحطة بالوظة وفق جداول التشغيل المحددة.