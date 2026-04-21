السكة الحديد تقرر إضافة محطات وقوف لبعض القطارات بـ أبو تشت وفرشوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إدخال عدد من التعديلات التشغيلية على بعض القطارات، وذلك على النحو التالي:

• إضافة مقرر وقوف لقطار رقم (1008) تهوية (الإسكندرية / أسوان) بمحطة فرشوط، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 / 4 / 2026.

• إضافة مقرر وقوف لقطاري (992 – 993) مكيف (القاهرة / نجع حمادي) والعكس بمحطة أبو تشت، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 / 5 / 2026، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطاري (90) و(732)، وفقًا لجداول التشغيل المرفقة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والاستجابة لمطالبهم، وتنفيذا لتوجيهات المهندس/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم ، وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف محافظات الجمهورية.