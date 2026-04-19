مصرع طفل أسفل عجلات قطار بقرية فاو بحري بقنا

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، صدمه قطار أثناء محاولة مروره بمزلقان قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة طفل صغير 5 سنوات بعدما صدمه قطار، أثناء محاولته المرور بمزلقان قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع ياسين سيد 5 أعوام، صدمه القطار أثناء محاولة عبور مزلقان فاو بحرى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





