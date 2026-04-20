مصرع طبيب أسنان أسفل عجلات قطار بمزلقان دشنا بقنا

لقى طبيب أسنان مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان كوبرى حلاوة بمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان كوبرى حلاوة بمركز دشنا.

وتبين مصرع محمود محمد ٣٠ عاماً، طبيب أسنان، مقيم بقرية فاو، أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد، حيث اصطدم به القطار ما أدى إلى مصرعه.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.