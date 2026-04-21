يبحث المواطنون عن سعر الذهب في مصر علي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، للمتابعة المستمرة لسعر الذهب وتأثيراته المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يعزز من مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

أسعار الذهب الآن في مصر

تسود حالة من الاستقرار النسبي على أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، بتفاوت بسيط بالاسعار للجرام بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، نتيجة التوازن المؤقت بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار العالمية، وهو ما يدعم دور الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 سجل 8025 جنيها للبيع و7945 جنيها للشراء.

عيار 21 بلغ 7020 جنيها للبيع و6950 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 6015 جنيها للبيع و5955 جنيها للشراء.

عيار 14 وصل إلى 4680 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.

سجل الجنيه الذهب 56160 جنيها للبيع و55600 جنيها للشراء.

بلغ سعر الأونصة بالجنيه 249540 جنيها للبيع و247050 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميا نحو 4771.9 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يدفع انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كبديل استثماري، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات قطاع الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8025 جنيها للبيع و7945 جنيها للشراء، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأعلى سعرا في السوق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، نحو 7020 جنيها للبيع و6950 جنيها للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6015 جنيها للبيع و5955 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 4680 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56160 جنيها للبيع و55600 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة بالجنيه 249540 جنيها للبيع و247050 جنيها للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة نحو 4771.9 دولار، في ظل متابعة مستمرة لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية.

وفي ظل هذه التحركات، يظل سوق الذهب محل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مع توقعات باستمرار تأثره بالعوامل العالمية خلال الفترة المقبلة.