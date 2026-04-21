قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

محمد غالي

يبحث المواطنون عن سعر الذهب في مصر علي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، للمتابعة المستمرة لسعر الذهب وتأثيراته المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يعزز من مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

تسود حالة من الاستقرار النسبي على أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، بتفاوت بسيط بالاسعار للجرام بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، نتيجة التوازن المؤقت بين العرض والطلب، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار العالمية، وهو ما يدعم دور الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:
عيار 24 سجل 8025 جنيها للبيع و7945 جنيها للشراء.
عيار 21 بلغ 7020 جنيها للبيع و6950 جنيها للشراء.
عيار 18 سجل 6015 جنيها للبيع و5955 جنيها للشراء.
عيار 14 وصل إلى 4680 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.
سجل الجنيه الذهب 56160 جنيها للبيع و55600 جنيها للشراء.
بلغ سعر الأونصة بالجنيه 249540 جنيها للبيع و247050 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميا نحو 4771.9 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يدفع انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كبديل استثماري، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات قطاع الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8025 جنيها للبيع و7945 جنيها للشراء، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأعلى سعرا في السوق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، نحو 7020 جنيها للبيع و6950 جنيها للشراء.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6015 جنيها للبيع و5955 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 4680 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56160 جنيها للبيع و55600 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة بالجنيه 249540 جنيها للبيع و247050 جنيها للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة نحو 4771.9 دولار، في ظل متابعة مستمرة لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية.

وفي ظل هذه التحركات، يظل سوق الذهب محل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مع توقعات باستمرار تأثره بالعوامل العالمية خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

الذباب

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد