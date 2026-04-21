سر السيستم الذي حيّر المواطنين لمدة شهر.. التأمينات تكشف التفاصيل

أكد مصدر مسؤول داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم قريبا إنهاء أزمة تعطل الشبكة فى مكاتب التأمينات التى تعوق استخراج الأوراق فى بعض الأوقات .

وتزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد عودة خدمات التأمينات للعمل بشكل طبيعي، في ظل استمرار تعطل النظام الإلكتروني داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية لأكثر من 30 يومًا.

وأوضح المصدر لـ "صدى البلد" أن سبب تعطل السيستم فى بعض الأوقات بسبب النظام الإلكتروني الجديد، وجارٍ حاليًا تطبيق نظام جديد على مستوى الجمهورية، وقد ظهرت بعض التحديات التشغيلية المصاحبة لمرحلة الإطلاق، وأشار إلى أن الفرق الفنية تعمل حاليًا بشكل مكثف للانتهاء من تشغيل السيستم الجديد، مؤكدة أن عودة الخدمات ستكون بشكل تدريجي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحول استمرار الأزمة لما يقرب من شهر كامل، قال المصدر يتم التعامل مع هذه التحديات بشكل فوري من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة، لضمان استمرارية العمل بكفاءة وتحقيق أفضل أداء للنظام.

وكان عدد كبير من المواطنين اشكوا من استمرار تعطل السيستم الأمر الذي أدى إلى توقف استخراج المستندات خاصة برنت التأمينات والتسجيلات الجديدة.