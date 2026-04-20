«حوكمة الدعم للعدالة الاجتماعية».. برلمانية تشيد بإجراءات تأمين السلع

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحركات الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بالتوازي مع تطوير منظومة الدعم، تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن حوكمة الدعم تمثل أداة فعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تسرب أو سوء استخدام، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة

وأضافت أن استمرار الرقابة على الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تدعم الاستقرار المجتمعي وتعزز ثقة المواطن في جهود الدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.