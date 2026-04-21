وزيرة إسرائيلية: لدينا القدرات اللازمة لمساعدة الإيرانيين على الإطاحة بالنظام

عرضت الوزيرة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعضو الكابينت الأمني، جيلا جامليئيل، الموقف الإسرائيلي بشأن القدرات العملياتية والأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة.

وأوضحت جامليئيل أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو، وأنها تمتلك القدرات ليس فقط للدفاع عن نفسها، بل أيضاً لقيادة تحركات من شأنها تغيير وجه الشرق الأوسط على المدى البعيد.

وفي إشارة إلى التهديد الإيراني، أوضحت جامليئيل أن إسرائيل مستعدة لتوجيه مساعداتها نحو الشعب الإيراني بهدف إسقاط النظام في طهران.

وأضافت أن الصورة ستتضح خلال الأيام المقبلة بشأن استمرار وقف إطلاق النار والتوجهات السياسية التي سيسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قيادتها، في حين تواصل إسرائيل الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد لأي تطورات في إيران.

كما أوضحت جامليئيل استراتيجية إسرائيل في لبنان، والتي تفصل بين الحكومة والشعب اللبنانيين وبين حزب الله. وأشارت إلى وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع حكومة بيروت، لكنها شددت على ضرورة نزع سلاح حزب الله، "سواء سلمياً أو قسراً".

وأكدت أن إسرائيل لن تقبل باستمرار وجود الحزب المسلح، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد.