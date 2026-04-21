الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العصر الذهبي.. 6 مصريين يتولون مناصب رفيعة بالأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ

شهدت منظومة الأمم المتحدة تعيين 6 مسؤولين مصريين في مناصب رفيعة بالتزامن، في سابقة هي الأولى من نوعها، كما أنها تمثل العصر الذهبي للقاهرة في الأمم المتحدة.

ويؤكد هذا التطور الثقل المتنامي للدبلوماسية المصرية وكفاءة كوادرها في مختلف المجالات الأممية، من الاقتصاد والتنمية إلى الثقافة والبيئة.

وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" هذه الشخصيات:

رانيا المشاط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين الدكتورة رانيا المشاط وكيلًا للأمين العام، وأمينا تنفيذيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وتخلف المشاط الدكتورة رولا دشتي، حيث يعكس اختيارها تقديرًا دوليًا لخبرتها في السياسات الاقتصادية والتنموية، ودورها في تعزيز التعاون الإقليمي.

خالد العناني

يعد الدكتور خالد العناني من أبرز الأسماء المصرية في المؤسسات الدولية، إذ برز كمرشح قوي لتولي منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، في إنجاز غير مسبوق مصري وعربي، وثاني إفريقي في هذا الموقع. ويستند العناني إلى خلفية أكاديمية متميزة في علم المصريات وخبرة تنفيذية واسعة.

ياسمين فؤاد

تولت الدكتورة ياسمين فؤاد منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتقود جهودًا دولية في مواجهة التحديات البيئية. ويأتي تعيينها تتويجًا لمسيرتها في العمل البيئي، حيث لعبت دورًا مهمًا في دعم سياسات الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

ماجد عبد الفتاح

يشغل السفير ماجد عبد الفتاح منصب مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو من الدبلوماسيين المخضرمين الذين يمتلكون خبرة واسعة في العمل متعدد الأطراف. وقد شغل سابقًا منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ما يعزز من حضوره وتأثيره داخل المنظمة.

غادة والي

تواصل الدكتورة غادة والي دورها البارز كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تقود جهودًا دولية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون.

محمود محيي الدين

يشغل الدكتور محمود محيي الدين منصب مبعوث الأمين العام لتمويل التنمية، مستفيدًا من خبرته الواسعة في البنك الدولي، حيث أسهم في صياغة سياسات مرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة الفقر.

ويعكس هذا التمثيل المصري غير المسبوق في المناصب الأممية ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ودورها المتنامي في صياغة السياسات العالمية ومواجهة التحديات المشتركة.

منظومة الأمم المتحدة تعيين 6 مسؤولين مصريين لعصر الذهبي للقاهرة في الأمم المتحدة الأمم المتحدة 6 مصريين يتولون مناصب رفيعة

