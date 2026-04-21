الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظ الشرقية يشهد حصاد القمح في الحقل | ويتفقد مشروع تسمين الجمال .. صور

محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بمنطقة أبو سمران بمركز بلبيس والمقام على مساحة ١٢ فدانًا، والمنفذ باستخدام تقنيات الري الحديث والطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والمهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين، واللواء أ.ح دكتور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعدد من أهالي القرية.

تفقد المحافظ الحقول المنزرعة بمحصول القمح، وأجرى حواراً مع المزارعين للتعرف على أنواع وأصناف القمح المزروعة، ومعدلات إنتاجية الفدان والوقوف على أي معوقات تواجههم خلال عمليات الحصاد والتوريد إلى الشون والصوامع قائلا للمزارعين : " لن نسمح بأي معوقات تعطل توريد القمح إلى الصوامع " ، موجها وكيل وزارتي الزراعة والتموين بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين خلال عملية الحصاد والتوريد، لتحقيق أكبر كمية ممكنة هذا العام، مع تفعيل لجان المتابعة الميدانية لضمان وصول القمح إلى مواقع التخزين دون أي فاقد، مع سرعة صرف المستحقات المالية للموردين.

ومن جانبهم أعرب المزارعون عن سعادتهم بتواجد محافظ الشرقيه ومشاركته لأعمال حصاد "سنابل الخير"، والذي يعد أهم المحاصيل الزراعية والتي تعتمد عليها الدوله في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.

ووجّه محافظ الشرقية رسائل طمأنة للمزارعين مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة حتى الانتهاء من موسم الحصاد وتوريد المحصول، وضمان حصولهم على مستحقاتهم كاملة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

أكد المحافظ أنه قد رفع  درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والذي انطلق في ١٥ أبريل الجاري والمستمر حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٦، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥٦ موقعًا لاستقبال القمح على مستوى المحافظة، تشمل ١٣ صومعة و ٤٣ شونة وبنكر، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ ٧٢٥ ألفًا و ٦٩٥ طنًا مشدداً على تكثيف أعمال الرقابة خلال مرحلتي الحصاد والتوريد والتصدي لأي محاولات لتخزين القمح أو تداوله خارج المنظومة الرسمية حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، توجّه محافظ الشرقية إلى جمعية الجوسق التابعة للإصلاح الزراعي، لمتابعة انتظام العمل بمشروع تسمين الجمال، باعتباره أحد النماذج الإنتاجية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الجمعية وتنمية مواردها الذاتية. واطّلع المحافظ على آليات التشغيل ومعدلات النمو والإنتاج، مؤكدًا أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير منتجات حيوانية بأسعار مناسبة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على مستوى المحافظة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن جمعية الجوسق تضم ٨ أحواض زراعية بإجمالي مساحة ٧١٤ فدانًا، مشيرًا إلى أن مشروع تسمين الجمال يُعد أحد المشروعات الإنتاجية التي تستهدف تنمية الموارد الذاتية للجمعية، وتعظيم الاستفادة منها في توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يخفف الأعباء عنهم خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى .

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بضرورة التوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية المماثلة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم، لتحقيق أعلى معدلات إنتاجية، وتعزيز الاستثمار في الثروة الحيوانية، مع الالتزام بالاشتراطات البيطرية والصحية لضمان جودة المنتجات.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الشرقية استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الزراعية والإنتاجية ، بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

