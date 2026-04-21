فرحتها لم تكتمل.. وفاة عروس ليلة زفافها بمركز أولاد صقر في الشرقية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بعد وفاة عروس تدعي "فرح مدحت" إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم حفل زفافها مساء أمس لتتحول أفراح أسرتها إلى مأتم.

بدأت الواقعة عندما شعرت العروس بحالة إعياء شديدة وفقدت وعيها فور انتهاء آخر فقرات حفل الزفاف وقبل مغادرة القاعة متجهة إلى منزل الزوجية وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإسعافها.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى سرادق عزاء كبير حيث نعى الأهالي والأصدقاء الفقيدة ووصفوها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن الصدمة كانت كبيرة لرحيلها المفاجئ في ليلة عمرها التي انتظرتها طويلاً مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.