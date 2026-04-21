دون إصابات.. السيطرة على حريق شب في كافيه بمنطقة القومية بالزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بكافية بالدور الارضي ببرج مكون من 11 دور بمنطقة القوميه ش.طلبه عويضة بمدينة الزقازيق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بأحد الكافيهات بمنطقة القومية وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء الي مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق واخمادة.

