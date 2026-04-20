فرحهم كان بعد أيام.. حريق يلتهم شقة عروسين بالقرين

داخل مدينة القرين بمحافظة الشرقية كان الشاب محمود سليم يستعد لحفل زفافه والمقرر له يوم الخميس المقبل لتتحول فرحته هو وعروسته الي حالة من الحزن والاسي وخاصة عقب نشوب حريق هائل داخل شقتهم السكنية وأسفر الحريق عن تفحم محتوياتها بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية ومفروشات الزواج دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد العريس محمود سليم أنه قام بتجهيز شقة الزوجية بعد شقي وتعب سنين في الغربة وكان متواجد في مصر في إجازة للزفاف ولكن قدر الله أن تتحول فرحتهم الي اسي وحزن شديد.

واضاف محمود قائلا..شقتي احترقت امام عيني لم اتمكن من فعل شئ وكنا نجهز من سنة كامله وكل حاجة راحت في نص ساعة وانا لست حزين على العفش بقدر حزني على فرحتي التي اتكسرت وتعب الغربة اللي راح.

وطالب محمود من الجميع الدعاء له العروسه أن يعوض الله عليهم ويصبرهم علي هذا الحادث الذي التهم فرحتهم التي كانوا يستعدون لها منذ سنوات.