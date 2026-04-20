بتكلفة 30 مليون جنيه.. استكمال أعمال توسعة طريق بحر مشتول بطريق الزقازيق / ههيا

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستكمال اعمال توسعة وتأهيل طريق بحر مشتول حتي شرقية مباشر بطول 2 كم ومتوسط عرض 7 متر بتكلفة 30 مليون جنيهاً بطريق الزقازيق/ ههيا للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنفيذ المشروع موضحاً أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل طريق بحر مشتول حتي شرقية مباشر بطول ٢ كم ومتوسط عرض ٧ متر بطريق الزقازيق/ ههيا، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس للطريق بطول ١.٢ كم وكذلك الإنتهاء من تنفيذ أعمال البلدورات الخرسانية لعمل الازدواج للطريق بنسبة تنفيذ تخطت ٧٠ ٪ وبتكلفة إجمالية بلغت ٣٠ مليون جنيهاً، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف الجارية بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ أنه يتابع بنفسه ميدانياً معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاريه وبصفه دوريه لدفع عجله العمل بها لسرعه الانتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع الفائدة على أبناء المحافظة مشيراً إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق باعتباره قطاعاً حيوياً وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.