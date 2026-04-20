برلمانية: قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر انتصار للمرأة

ثمنت النائبة الدكتورة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية نهائية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتصاراً حقيقياً لحقوق المرأة وحماية أصيلة للأسرة المصرية من أي محاولات للتنصل من المسؤوليات القانونية والإنسانية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذا القرار يعكس بوضوح حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المرأة وضمان حقوق الأبناء مشيدة بجهود النيابة العامة وكافة الأجهزة المعنية بملف الأسرة في اتخاذ خطوات حاسمة تعزز الاستقرار المجتمعي وتؤكد أن القانون يقف حارسا للحقوق لا يتهاون في إنفاذها.

وشددت النائبة زينب فهيم على أن المرحلة الحالية تشهد إرادة سياسية واعية تدعم تمكين المرأة وحماية كيان الأسرة داعية كل من صدرت ضدهم أحكام قضائية بسرعة الوفاء بالتزاماتهم احتراما للقانون وصونا لأسرهم ومساهمةً في بناء مجتمع متماسك يقوم على العدل والرحمة وتحمل المسؤولية.