الإمارات : تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها

أعلنت دولة الإمارات ممثلة في جهاز أمن الدولة، عن تفكيك تنظيم إرهابي وضبط عناصره، إثر تورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة استقرار البلاد عبر التخطيط لأعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم ، أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة مع أعضاء التنظيم كشفت عن وجود ارتباطات مباشرة مع إيران، حيث هدفت المخططات إلى تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف المنشآت والأراضي الإماراتية للنيل من أمنها القومي.

كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكاراً إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

وأوضح جهاز أمن الدولة، أنه وفقاً لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، قام أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.

وأشار إلى أن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تتضمن "تأسيس وإنشاء تنظيم سري و إدارة التنظيم على ساحة الدولة والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي" .

وشدد جهاز أمن الدولة على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.