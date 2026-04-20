الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان المواقع الثقافية بالمحافظة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
قسم الثقافة

قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بجولة تفقدية، اليوم الاثنين، لعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف عن قرب على أوجه القصور والعمل على حلها. وشارك في الجولة الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الجولة بزيارة قصر ثقافة العقاد، الذي يضم مكتبة وقاعة لعرض مقتنيات العقاد، بها عدد من أثاث منزل الأديب الراحل، وأهم مؤلفاته، وصورًا تذكارية نادرة توضح المراحل العمرية للأديب العقاد، وكذلك جوائز الدولة التقديرية التي فاز بها. كما تحوي القاعة أهم الكتب التي حرص "العقاد" على قراءتها، وغالبيتها مؤلفات باللغة الإنجليزية، التي تعلمها بنفسه وتفوق في إجادتها.

وخلال الجولة،وجّهت وزيرة الثقافة بوضع خطة لتطوير قصر ثقافة العقاد، على أن تتسم خطة التطوير بالحداثة لتعظيم الاستفادة من المكان، بما يضمه من مقتنيات خاصة بالأديب الكبير، مشيرة إلى أهمية أن يكون قصر ثقافة العقاد مركزًا ثقافيًا يُضاف إلى الخريطة السياحية والثقافية بالمحافظة.

وقامت الدكتورة جيهان زكي والمهندس عمرو لاشين، بعد ذلك، بجولة على كورنيش النيل بأسوان،ثم  قصر ثقافة أسوان، حيث اطلعت وزيرة الثقافة على الموقف النهائي لخطة تجديد وتطوير القصر، وأسباب التأخير في استلامه حتى اليوم من الجهة المنفذة لأعمال التطوير. ويضم القصر مسرحًا كبيرًا يسع 500 كرسي، وقاعات أنشطة للفنون التشكيلية، وقاعات للأنشطة المختلفة.

ووجهت الدكتورة جيهان زكي الهيئة العامة لقصور الثقافة بسرعة استلام المسرح من الجهة المنفذة خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر، على أن يتم استلام القصر بالكامل بعد تطويره وتجديده بحد أقصى 6 أشهر، مشددة على أن قصر ثقافة أسوان أحد أهم الصروح الثقافية في جنوب مصر، ومركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة وزائريها، مشيرة إلى أن موقعه المتميز على كورنيش نهر النيل يجعله قبلة مهمة للشباب والفتيات، كما أنه منصة لاكتشاف المواهب الشابة ونشر الفنون وتعزيز الوعي الثقافي، وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أهمية الانتهاء من إجراءات الحماية المدنية الخاصة بقصر ثقافة أسوان قبل استلامه رسميًا من الجهة المنفذة لأعمال التجديد والتطوير، حيث أوضح أن المحافظة ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من تطبيق كافة إجراءات السلامة والحماية المدنية.

من جهة أخرى، أكدت وزيرة الثقافة على  التنسيق مع محافظة أسوان ووزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ الأكواد الخاصة بذوي الهمم، لتمكينهم من التواجد في قصر الثقافة والاستفادة من الأنشطة المقدمة به.

ثم قامت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد مسرح فوزي فوزي الصيفي المكشوف على النيل، ووجهت الدكتورة جيهان زكي الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهداء أهالي أسوان "سينما الشعب"، التي لم تصل إلى أسوان بعد.

ويضم مسرح "فوزي فوزي" بكورنيش النيل 1200 مقعد، ومجهزًا بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، باعتباره من أبرز المواقع الثقافية لتحقيق الاستثمار الأمثل لمقوماته من خلال إقامة العروض الفنية الصيفية، حيث يضم أيضًا قاعة للفنون التشكيلية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية إعداد برنامج فني للمسرح يتضمن عروضًا لفرق الفنون الشعبية بأسوان ومن مختلف المحافظات، إلى جانب استضافة العروض المسرحية المتنوعة، فضلًا عن الاهتمام بالورش الفنية ومعارض الفن التشكيلي، ومنتجات الحرف اليدوية والتراثية ذات الطابع الأسواني المميز للحفاظ عليها وتنمية المهارات.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المواقع الثقافية

الذباب
