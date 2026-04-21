الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت كذبا تعدى قوة أمنية عليها وزوجها بالشرقية

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله القائمة على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقه له بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بالتعدى عليها وزوجها بالضرب وإحداث إصابتهما وإحتجاز زوجها دون وجه حق.

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17/الجارى تم إستهداف زوج القائمة على النشر (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بمحل سكنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب مشاهدته للقوات قام بالفرار لداخل منزله ودفع زوجته فإرتطمت بدولاب خشبى مما أدى لإصابتها بجروح بالوجه ، وأغلق باب الشقة وقام بالقفز من الطابق الثانى مما تسبب فى إصابته بكدمة بالقدم، وأمكن ضبطه وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات " ما زال قيد الحبس" ، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب فى محاولة منها لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوجها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ترشيحاتنا

ضياء العوضي

الخارجية المصرية حسمت الأمر.. ما السبب الحقيقي لوفاة ضياء العوضي؟

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

طارق الشناوي

عن ياسمين والعوضي وغادة عبد الرازق .. تصريحات نارية لـ طارق الشناوي

بالصور

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد