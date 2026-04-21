تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت كذبا تعدى قوة أمنية عليها وزوجها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله القائمة على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقه له بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بالتعدى عليها وزوجها بالضرب وإحداث إصابتهما وإحتجاز زوجها دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17/الجارى تم إستهداف زوج القائمة على النشر (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) بمحل سكنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب مشاهدته للقوات قام بالفرار لداخل منزله ودفع زوجته فإرتطمت بدولاب خشبى مما أدى لإصابتها بجروح بالوجه ، وأغلق باب الشقة وقام بالقفز من الطابق الثانى مما تسبب فى إصابته بكدمة بالقدم، وأمكن ضبطه وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات " ما زال قيد الحبس" ، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب فى محاولة منها لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوجها.

