خلافات الميراث.. القبض على المتهمين بتحطيم كاميرات مراقبة أمام منزل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام جارته بالتعدى على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم من القائم على النشر بتضرره من (زوجة عمه، ونجلتيها – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهن بالتعدى على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به لخلافات سابقة بينهم حول الميراث.

أمكن ضبطهن، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لكون الكاميرات مثبتة بجوار غرفة النوم الخاصة بهن وإتهمن الشاكى بالتشهير بهن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.