قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حزن في الشرقية عقب وفاة عروس خلال حفل زفافها بأولاد صقر

محمد الطحاوي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالشرقية، حالة من الحزن الشديد وانتشار لعدد من البوستات والمنشورات ، التي تدعوا بالرحمة إلى عروس تدعي فرح مدحت سلطان، والتي توفيت بعد ساعات قليلة من حفل زفافها داخل إحدى القاعات بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

فيما سادت حالة من الحزن والتي خيمت على أهالي مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بعد وفاة العروسة، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم حفل زفافها مساء أمس لتتحول أفراح أسرتها إلى مأتم.

فيما أكد الأهالي، أنه بدأت الواقعة عندما شعرت العروس بحالة إعياء شديدة وفقدت وعيها فور انتهاء آخر فقرات حفل الزفاف وقبل مغادرة القاعة متجهة إلى منزل الزوجية وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإسعافها.

فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إلى سرادق عزاء كبير حيث نعى الأهالي والأصدقاء الفقيدة ووصفوها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن الصدمة كانت كبيرة لرحيلها المفاجئ في ليلة عمرها التي انتظرتها طويلاً مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأكد محمد عبد الهادي في منشور له علي الفيس بوك ، جاء فيه: بقالي ما يقارب من ٦ سنين شغال في المستشفى وبالرغم من كل الحوادث الصعبة اللي الواحد شافها دي اصعب حاله صعبت عليا عدت عليا في شغلي.

عروسة كان فرحها امبارح بعد الفرح اغمي عليها وقلبها وقف ايجت طواري المستشفى اتعمل لها انعاش قلب رئوي وبعد كرم ربنا ومجهود كبير من الدكاتره والممرضين قلبها اشتغل تاني واتحجزت في العنايه واتوصلت على جهاز تنفس صناعي بس خلاص قضاء الله نافذ وقدره واقع لا محالة الحاله اتوفت الوقتي والروح صعدت لااكرم الخلق

ربنا يرحمك يا فرح ويسكنك فسيح جناته ويصبر زوجك واهلك يا رب اللَّهُمَّ اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقّها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم.

وكتبت ايه ماهر منشور انا لله وانا اليه راجعون

والله قلبى اتنفض من مكانه عليكى يافرح يااااارب ينور قبرك ويرحمة ويسكنك اعلى الجنان يارب

ربنا يصبر قلبك ياطنط منى يارب يلهمك الصبر والسلوان يارب الصبر من عندك يارب اربط على قلبهم وقلبنا وصبرنا يارب لا حول ولا قوة الا بالله.

بالشرقية فيس بوك مواقع التواصل الاجتماعي حفل زفافها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد