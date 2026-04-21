حزن في الشرقية عقب وفاة عروس خلال حفل زفافها بأولاد صقر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالشرقية، حالة من الحزن الشديد وانتشار لعدد من البوستات والمنشورات ، التي تدعوا بالرحمة إلى عروس تدعي فرح مدحت سلطان، والتي توفيت بعد ساعات قليلة من حفل زفافها داخل إحدى القاعات بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

فيما سادت حالة من الحزن والتي خيمت على أهالي مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بعد وفاة العروسة، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم حفل زفافها مساء أمس لتتحول أفراح أسرتها إلى مأتم.

فيما أكد الأهالي، أنه بدأت الواقعة عندما شعرت العروس بحالة إعياء شديدة وفقدت وعيها فور انتهاء آخر فقرات حفل الزفاف وقبل مغادرة القاعة متجهة إلى منزل الزوجية وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة لإسعافها.

فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إلى سرادق عزاء كبير حيث نعى الأهالي والأصدقاء الفقيدة ووصفوها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن الصدمة كانت كبيرة لرحيلها المفاجئ في ليلة عمرها التي انتظرتها طويلاً مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأكد محمد عبد الهادي في منشور له علي الفيس بوك ، جاء فيه: بقالي ما يقارب من ٦ سنين شغال في المستشفى وبالرغم من كل الحوادث الصعبة اللي الواحد شافها دي اصعب حاله صعبت عليا عدت عليا في شغلي.

عروسة كان فرحها امبارح بعد الفرح اغمي عليها وقلبها وقف ايجت طواري المستشفى اتعمل لها انعاش قلب رئوي وبعد كرم ربنا ومجهود كبير من الدكاتره والممرضين قلبها اشتغل تاني واتحجزت في العنايه واتوصلت على جهاز تنفس صناعي بس خلاص قضاء الله نافذ وقدره واقع لا محالة الحاله اتوفت الوقتي والروح صعدت لااكرم الخلق

ربنا يرحمك يا فرح ويسكنك فسيح جناته ويصبر زوجك واهلك يا رب اللَّهُمَّ اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقّها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم.

وكتبت ايه ماهر منشور انا لله وانا اليه راجعون

والله قلبى اتنفض من مكانه عليكى يافرح يااااارب ينور قبرك ويرحمة ويسكنك اعلى الجنان يارب

ربنا يصبر قلبك ياطنط منى يارب يلهمك الصبر والسلوان يارب الصبر من عندك يارب اربط على قلبهم وقلبنا وصبرنا يارب لا حول ولا قوة الا بالله.